В Луне – дырка, а во Флориде – ядерный гриб: появилось видео новых смертоносных чудачеств Нибиру

19 июля 2019, 05:44

Очевидцы также выложили фото, как Нибиру якобы высадила свой десант для обороны Зоны 51

Нибиру устроила ядерный апокалипсис во Флориде
Нибиру устроила ядерный апокалипсис во Флориде / ТСН

В сети обсуждают видео Нибиру, точнее свидетельство ее возможного приближения.

Пользователь Nemesis показал на YouTube, как Нибиру на видео устроила "ядерный апокалипсис" во Флориде.

Уфологи уверены, что именно ядерный взрыв запечатлен на кадрах: мол, Планета смерти предупреждает о последствиях штурма Зоны 51 (Зона 51 – это официально секретная база ВВС США, а неофициально – место, где правительство США, по убеждению конспирологов, скрывает доказательства существования НЛО).

Читайте такжеНибиру топит Землю, а пророчество Ксавьера назвало точную дату конца светаФанатский штурм Зоны 51 намечен на 20 сентября, но, видимо, Планета Х решила принять меры заранее, говорят приверженцы теории существования загадочной планеты.

На этот раз от миллионных жертв американцев спасло то, что бомбу Нибиру сбросила в океан, пишет РИА VistaNews.

Но в следующий раз Планета Х будет точнее, пугают конспирологи.

Более того, очевидцы выложили фото, как Нибиру якобы высадила свой десант для обороны Зоны 51:

Нибиру высадила десант
Нибиру высадила десант / РИА VistaNews

А вот сторонники классических научных теорий появление "ядерного гриба" над Флоридой растолковали уникальным, но вполне себе научно объяснимым расположением облаков.

Впрочем, реакция Нибиру на штурм Зоны 51 – не единственный повод для паники уфологов. Во время недавнего лунного затмения 16 июля 2019 некоторые ученые обнаружили странную особенность спутника Земли: по их наблюдениям, в Луне появилась сквозная дыра.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю – уфологиНаходится "дефект" на невидимой с Земли половине Луны, на "ребре" светила. И сквозь него проникает свет из дальнего космоса. В частности, было видно свечение Солнца во время лунного затмения в июле 2019, когда Солнце, Луна и Земля выстроились в одну линию.

По словам независимых астрономов, сделать такую "рану" могло инородное космическое тело огромного размера, которое протаранило Луну, словно пуля. И теперь спутник нашей планеты грозит распасться на горсть сравнительно небольших метеоритов.

Уфологи и в этом усмотрели атаку Нибиру: мол, Луна просто приняла на себя удар, который на самом деле предназначался Земле, пишет ВладТайм.

Ранее сообщалось, что Нибиру расколет Луну. Гравитация Луны соприкасается с гравитацией Нибиру, утверждают уфологи.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. Часть исследователей при этом считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. Когда расстояние между ними сократится, это спровоцирует гибель Земли.

Как сообщалось, в Святом писании есть прямые пророчества о конце света, который может произойти уже очень скоро. Возможной причиной конца света станет Третья мировая война, говорит библейский эксперт из США Пол Макгуайр.

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Земля Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
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