Динамика и интим: астрологи рассказали, как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям

18 июля 2019, 16:26

Солнце переходит в знак Рака – и это влияет на политику и людей.

Отношения Украины и России активизируются – гороскоп для стран на июль 2019
Как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям / horo.ua

В ближайшие дни можно ожидать активизации отношений между Россией и Украиной, считают астрологи.

"…согласно сидерической модели зодиака, Солнце перешло в знак Рака. Астрономически переход в это созвездие состоится 20 июля. Уже 21 июля Солнце соединится здесь с ретроградным Меркурием, что может вызвать определенные события как в глобальном масштабе, так и в частном жизни", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.

В политике такое положение планет способствует возвращению к решению старых проблем.

"Например, можно ожидать какого-то динамики в отношениях России и Украины. Или актуализацию каких-то старых идей – в РФ, скажем, это может быть пересмотр роли парламента и президента", – уточнил Telegram-канал.

Читайте также"Это неизбежно": Путин "предсказал" будущее России и УкраиныПростым людям важно понимать, что соединение Солнца и ретроградного Меркурия в Раке может спровоцировать нестандартные, даже экзотические поступки.

"Будет много импульсов поэкспериментировать – с интерьером дома, местом отдыха, гардеробом и даже сексом. Это соединение может спровоцировать рождению новых привычек (вам несвойственных), связанных с водными процедурами и интимной жизнью", – предупредили астрологи Сухаревой башни.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на июль 2019 и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия гороскоп Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:30
Двойные выборы не пошатнули гривну: Смолий объяснил почему
16:26
Динамика и интим: астрологи рассказали, как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям Видео
16:21
"Черный ящик" с неизвестным содержимым: журналист рассказал о сюрпризах на выборах Видео
16:15
Четыре украинки попали в основную сетку US Open
15:55
Кабмин ответил на удар России по Украине: ввел спецпошлины на два вида топлива Видео
15:53
У Меган Маркл проблемы с принцем Гарри
15:41
Зять Медведчука будет строить небоскребы в центре Москвы
15:33
Гвоздик подерется с российским боксером за два чемпионских пояса
15:22
"Теперь все будет иначе": Зеленский обратился к иностранным инвесторам на английском языке Видео
15:05
Нацбанк уже ждет "под елочку" $2 млрд от МВФ
15:00
"Ху*вая агитация": в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор Видео
14:52
"Выдающиеся заслуги перед Украиной": Зеленский дал Канделаки украинское гражданство
14:37
Смягчение монетарной политики: Нацбанк заявил о снижении учетной ставки Видео
14:36
Запрет на любую стрельбу и ответственность за огонь: Бессмертный рассказал о новшествах перемирия
14:35
Танці з зірками 2019: третьим судьей стал Франциско Гомес Видео
14:33
В Раду проходят шесть партий, еще две - на грани - опрос выборы
14:18
Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам
14:09
"Все стены в крови": в Киеве нашли убитой женщину Фото Видео
13:55
У Путина оценили намерение Украины выдавать паспорта этническим украинцам Видео
13:50
Предвыборный ажиотаж мешает: Путин пока не жаждет личной встречи с Зеленским
13:35
Не насильственная смерть: в полиции раскрыли детали гибели ведущего в Одессе
13:33
Даже боевики на обмен согласились, а Кремль всё испортил – Бессмертный Видео
13:32
В Мексике убили молодого футболиста
13:26
"Устроили каникулы": Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности" Видео
13:22
В Киеве пройдет первый Украинский крестный ход
13:05
"Трусики забыла": Никитюк в полотенце заставила всех женщин страны мечтать о Рафике
13:01
Экс-кандидат в президенты IBU задержана по подозрению в получении взятки
12:57
Стали получать материалы на топ-чиновников: Сытник поблагодарил Баканова
12:53
"Мерседес" за 100 гривен: журналисты узнали, как депутат Емец увильнул от уплаты налогов
12:44
"Понимание слов у нас разное": Песков сделал важное уточнение по договоренностям Путина и Зеленского Видео
12:30
"Полупокерные дебилы": Ярош "проехался" по советникам Зеленского
12:26
Илья Кваша: "После неудачного прыжка, меня доставали со дна бассейна"
12:24
Венгерская газета на карте оттяпала часть Украины: в СБУ резко отреагировали
12:17
Данилишин пояснил, что будет с траншами МВФ после отставки Лагард
12:17
Первые результаты парламентских выборов в Украине: чат с политологом Владимиром Фесенко
12:02
Огонь охватил офис известной японской аниме-компании, десятки жертв Фото Видео
12:01
Еще $30 млн не досчитались: Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонке Видео
11:54
Синоптик дала прогноз погоды на "избирательное воскресенье" Видео
11:50
С Кевина Спейси сняли обвинения за сексуальные домогательства
11:36
Метро без жетонов: еще одна станция переходит на новые правила
11:31
Гривна дала евро по носу, а доллару – не смогла Видео
11:20
На Ровенщине в карьере песком засыпало детей, есть жертва Фото
11:17
Гройсман прогнозирует новые выборы в Раду уже через два года
11:03
Госслужба на высоте: мертвому 4 года Скрябину прислали штраф
11:03
Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов Видео
11:02
Валили клубы дыма: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка Видео
10:59
Украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров новости компании
10:50
Украина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям Донбасса Видео
10:43
Как живут главные подозреваемые в деле о теракте Боинга MH17
10:29
Обиделись из-за погрома Российского центра: Следком РФ шьет дело главе ОУН
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять