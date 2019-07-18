Динамика и интим: астрологи рассказали, как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям

Как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям / horo.ua

В ближайшие дни можно ожидать активизации отношений между Россией и Украиной, считают астрологи.

"…согласно сидерической модели зодиака, Солнце перешло в знак Рака. Астрономически переход в это созвездие состоится 20 июля. Уже 21 июля Солнце соединится здесь с ретроградным Меркурием, что может вызвать определенные события как в глобальном масштабе, так и в частном жизни", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.

В политике такое положение планет способствует возвращению к решению старых проблем.

"Например, можно ожидать какого-то динамики в отношениях России и Украины. Или актуализацию каких-то старых идей – в РФ, скажем, это может быть пересмотр роли парламента и президента", – уточнил Telegram-канал.

Читайте также"Это неизбежно": Путин "предсказал" будущее России и УкраиныПростым людям важно понимать, что соединение Солнца и ретроградного Меркурия в Раке может спровоцировать нестандартные, даже экзотические поступки.

"Будет много импульсов поэкспериментировать – с интерьером дома, местом отдыха, гардеробом и даже сексом. Это соединение может спровоцировать рождению новых привычек (вам несвойственных), связанных с водными процедурами и интимной жизнью", – предупредили астрологи Сухаревой башни.

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