В Украине смогли зайти на ВКонтакте и Яндекс: что произошло

В Украине можно было просто зайти на запрещенные сайты, в том числе — на ВКонтакте / imarketing.com.ua

В Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте.

Забаненные ресурсы доступны без VPN и других расширений.

Также стали доступны для посещения российские сайты РИА Новости, ТАСС, сайт телеканала НТВ и другие ранее недоступные ресурсы.

Вход на ВКонтакте и Яндекс без VPN: что произошло

Возможно, доступ к запрещенным в Украине сайтам получили пользователи какого-то одного провайдера в результате сбоя.

В частности, на забаненные ресурсы смогли зайти пользователи провайдера Фринет. Главред связался с провайдером. В контакт-центре заверили, что доступ к российским сайтам не открывали.

"Это невозможно,... скорее всего, прямо в роутер вмонтирован VPN… такое может быть…", — отметил оператор.

В компании Воля утверждают, что информация о простом попадании ее пользователей на запрещенные ресурсы — неправдивая.

"По предварительной информации…, с нашей стороны… нет возможности заходить на запрещенные сайты, это фейковая информация…", — сообщили в контакт-центре.

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники и сервисы Mail.ru, а также одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.

Владимир Зеленский до избрания президентом говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным. Зеленский отметил, что украинцы начали обходить блокировку.