В Украине смогли зайти на ВКонтакте и Яндекс: что произошло

На забаненные ресурсы можно зайти без дополнительных расширений.
В Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте.
Забаненные ресурсы доступны без VPN и других расширений.
Также стали доступны для посещения российские сайты РИА Новости, ТАСС, сайт телеканала НТВ и другие ранее недоступные ресурсы.
Вход на ВКонтакте и Яндекс без VPN: что произошло
Возможно, доступ к запрещенным в Украине сайтам получили пользователи какого-то одного провайдера в результате сбоя.
В частности, на забаненные ресурсы смогли зайти пользователи провайдера Фринет. Главред связался с провайдером. В контакт-центре заверили, что доступ к российским сайтам не открывали.
"Это невозможно,... скорее всего, прямо в роутер вмонтирован VPN… такое может быть…", — отметил оператор.
В компании Воля утверждают, что информация о простом попадании ее пользователей на запрещенные ресурсы — неправдивая.
"По предварительной информации…, с нашей стороны… нет возможности заходить на запрещенные сайты, это фейковая информация…", — сообщили в контакт-центре.
Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники и сервисы Mail.ru, а также одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.
Владимир Зеленский до избрания президентом говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным. Зеленский отметил, что украинцы начали обходить блокировку.