ВКонтакте и Яндекс снова доступны в Украине

ВКонтакте

В Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте.

Забаненные ресурсы доступны без VPN и других расширений.

Также стали доступны для посещения российские сайты РИА Новости, ТАСС, сайт телеканала НТВ и другие ранее недоступные ресурсы.

Возможно, доступ к запрещенным в Украине сайтам получили пользователи какого-то одного провайдера в результате сбоя.

В частности, на забаненные ресурсы смогли зайти пользователи провайдера Фринет. Главред связался с провайдером. В контакт-центре заверили, что доступ к российским сайтам не открывали.

"Это невозможно,... скорее всего, прямо в роутер вмонтирован VPN… такое может быть…", — отметил оператор.

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники и сервисы Mail.ru, а также одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.

Владимир Зеленский до избрания президентом говорил, что запрет в Украине российских соцсетей был неоправданным. Зеленский отметил, что украинцы начали обходить блокировку.