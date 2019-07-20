Нибиру крадет воду у берегов России и собирается напасть на Землю уже в этом месяце - уфологи

Нибиру ворует воду у берегов России / РИА VistaNews

Фото, как корабль Нибиру поглощает воду из Японского моря, выложили в сеть очевидцы из Владивостока.

На снимках запечатлен столб воды, поднимающийся из океана и исчезающий спустя несколько метров в небе. Люди говорят, что воду просто втягивало в некий летательный объект. Многие уверены: таким оригинальным способом решил "дозаправиться" корабль НЛО с Нибиру. То есть Нибиру просто жрет земные водные ресурсы.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Нибиру обвиняют в непонятных явлениях, связанных с водою. Так, в мае 2019 в Сингапуре засняли на видео гигантский водяной столб между небом и землей, который также тогда связывали с появлением планеты Х-Нибиру.

На кадрах четко было видно, как рядом с паромным терминалом Танджонг Пагар прямо в небо от воды поднимается гигантский вращающийся водяной столб. Он медленно двигался вперед-назад, то пропадая, то появляясь снова.

По теории уфологов, воду с Земли аннунаки доставляют на Марс, где находится их секретная база. Только не на поверхности планеты – они якобы прорыли секретные туннели в глубине красной планеты.

Читайте такжеВ Луне – дырка, а во Флориде – ядерный гриб: появилось видео новых смертоносных чудачеств НибируА земная вода в колоссальных количествах нужна им не только для питья, но и для разведения живых организмов, пишет РИА VistaNews. В этом случае неудивительно, что они считают людей своими конкурентами в борьбе за необходимые им природные ресурсы.

А вот известный уфолог Скотт Уоринг (который как раз и специализируется на необъяснимых явлениях, связанных с Марсом и Луной) вовсе не Марс считает главным оплотом пришельцев с Нибиру. На днях он опубликовал фото обратной стороны Луны, где видно базу Нибиру. По его данным, находится она в кратере Пласкетт, а еще одна, поменьше, – у кратера Платона.

База Нибиру на Луне / ВладТайм

Уфологи из Польши аннексию Луны связывают с подготовкой атаки Нибиру на Землю. По их вычислениям, Нибиру убьет землян 28 июля, в день ВМФ России.

Дата эта не случайна: на 28 июля приходится пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Конспирологи считают, что время звездопада выбрано, чтобы скрыть за метеоритами корабли вторжения Нибиру.

Первыми под удар попадут ядерные державы: Россия, США и Индия. Следом Нибиру убьёт Великобританию, Францию, Северную Корею, Израиль, Китай и Пакинстан, пишет ВладТайм.

А вот приверженцы классических научных теорий находят вышеперечисленным событиям иное объяснение:

столб воды возникает во время дождей, когда вода поднимается к облакам восходящими потоками воздуха;

а на Луне проходят исследования землян (напомним, в январе 2019 Китай впервые в истории человечества успешно посадил космический аппарат на обратной стороне Луны) – просто их не афишируют общественности.

Ранее уфологи сообщали, что Нибиру топит Землю, а конец света, согласно пророчеству Ксавьера, наступит уже 21 июля 2019. Именно с приближением к Земле Планеты Х эксперты связывают наводнения в США, России, Японии и Испании.