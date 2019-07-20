Оливковое масло: как выбрать лучшее, его польза

20 июля 2019, 02:42

Диетолог рассказала, как правильно выбрать оливковое масло, чтобы оно не повредило организму.

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Оливковое масло / Фото: Instagram/olivia_virgin

Ученые утверждают: оливковое масло позволяет снизить риски развития диабета, гипертонии, ожирения, даже при редком использовании способствует очищению артерий и более чем на треть снижает риск развития инсульта.

На своей странице в Instagram диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как подобрать оливковое масло, назвала его разновидности и особенности.

Оливковое масло: разновидности

1. Pure olive oil. Масла, помечаемые Pure olive oil или Olive oil обычно являются смесью рафинированного масла.

2. Olive oil. Смесь нерафинированного и нерафинированного масел, кислотность не более 1,5. Как правило, не имеет сильного запаха. Ценность такого масла невысока.

3. Olive-pomace oil. Рафинированное жмыховое масло, иногда смешанное с нерафинированным. Вполне подходит для пищи, однако его нельзя назвать собственно оливковым маслом. Низкая ценность.

4. Еxtra virgin. одно из самых ценных, потому что это масло меньше всего поддается переработке, оно должно иметь кислотность 0.5. - 0,8 г на 100 г (в пересчете на олеиновую кислоту). Всегда ищите на упаковке кислотность. Выше 0.8 - не может Extra virgin и является его подделкой.

Оливковое масло: особенности

1. Оливковое масло должно выпадать в хлопья при охлаждении - это норма, выпадает воскообразная составляющая. Если при ниже +6 не выпадает в хлопья, то это точно не Extra virgin.

2. Употребление 25-50 мл оливкового масла в день доказано снижает риск сердечно-сосудистых проблем. Позаботься о своих родителях - замени у них дома подсолнечное масло на оливковое.

3. Оливковое масло - один из самых часто подделываемый продукт. Зеленый цвет подделывают, например, добавлением природного красителя хлорофилла.

4. Чем более выраженный уровень специфического вкуса, горечи - тем масло богаче олеканталом - пекучим альдегидом, которые обладает доказанным противораковым эффектом на организм.

На что обращать внимание при покупке?

1. Лучшей тарой для масла является затемненное стекло.

2. На масле производитель обязан указывать жирнокислотный состав масла - если не указан, то высокий риск подделки.

3. Аббревиатуры. IGP- собрали и отжали оливки в Греции или Испании под бдительным присмотром местных жителей, а очищали и разливали уже в другом месте. DOP указывает на то, что все операции по производству масла проводились в одном регионе.

4. Оливковое масло — тот случай, когда цена является одним из критериев качества. Качественное масло дешевым не бывает. Оливки собирают зимой вручную. Одно дерево дает 8 кг ягод. Для 1 л масла надо не меньше 5 кг.

Напомним, эксперт утверждает, что много "витамина молодости" — витамина Е — содержится в растительных маслах, необработанных овощах и зерновых продуктах.

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