Эксперты разоблачили три популярных мифа о сексуальном возбуждении

Либидо / WoMo.ua

Каждый половозрелый человек, в принципе, в курсе о существовании либидо, однако далеко не всякий тратит время на то, чтобы разобраться − что из себя представляет сексуальное желание.

Соответствующее сообщение опубликовал портал WomanHit и предъявил три интересных/малоизвестных фактах о либидо.

Факт №1. Сексу не прикажешь. Человеческое тело − очень сложная и непросто работающая штука. Добиться гармонии физиологии и психики крайне сложно, поэтому и возникают конфузы, связанные с тягой к сексу и невозможностью его удовлетворить.

Факт№ 2. Нормальное либидо - миф. Ровно также, как не существует двух одинаковых людей, нет и единого эталона для либидо. Вряд ли даже самый опытный человек способен спрогнозировать, когда оно придет и насколько сильным будет.

Факт №3. Гонка за идеальным возбуждением приводит к проблемам. В первую очередь проблемам психологического характера. Когда люди желают во чтобы то ни стало совершать постельные подвига и ради этого идут на все, то рано или поздно их организмы "дают заднюю" и сбоят.

Напомним, ранее викканская жрица назвала топ-5 продуктов для повышения сексуального либидо. До этого медики выяснили, как именно влияет на организм мужчин и женщин регулярный секс.