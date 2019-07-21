Эксперты рассказали, как паре без особого труда достичь двойного оргазма

Секс. Иллюстративное фото / Hochu.ua

Не очень приятно, но факт − в занимающейся сексом паре партнер крайне редко получает оргазм раньше партнерши.

Однако, как сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Марину Абрамову, есть несколько надежных методов, которые могут помочь людям получить обоюдный оргазм.

Способ №1. Мужчина должен работать над контролем спермозалпа. Тут есть разные варианты, но надежнее всего − воображение неприятных или страшных картин. Соответственно, сила возбуждения падает и мужчина может совершать фрикции куда как дольше обычного.

Читайте такжеСексологи рассказали, что нужно делать женщинам ради отличного сексаСпособ №2. Женщинам стоит работать над усилением чувствительности и возбудимости. Тут лучше всего поможет интимный самомассаж

Способ №3. Увеличение времени предварительных ласк. Дамы, к сожалению, возбуждаются гораздо дольше мужчин. Поэтому, чтобы их разогреть, нужно в среднем потратить от 20 до 30 минут.

Способ №4. Секс с мининумом партнеров. Регулярный интим с постоянным кругом любовников/любовниц синхронизирует половые ритмы. Чем больше времени потрачено на притирку, тем лучше люди понимают и чувствуют тела друг друга. Что и дает нужный эффект.

Напомним, ранее ученые выяснили, как и почему женщины возбуждаются и хотят секса. До этого эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе.