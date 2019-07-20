Диетолог назвала плачевные последствия шоколадной диеты

Шоколадная диета приводит к плачевным последствиям, сообщила диетолог / Reuters

Врач-диетолог Оксана Скиталинская предупредила, что шоколадная диета, при которой в день можно принимать в пищу только 100 граммов черного шоколада, наносит удар по организму.

Из-за шоколадной диеты можно испортить поджелудочную железу и в будущем иметь подпорченное здоровье, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, до 30 лет девушке с хорошим обменом веществ такая диета, возможно, даже "сойдет с рук".

"Но она себе настолько испортит поджелудочную железу, что когда ей будет 30, 40 и больше лет, то это, к сожалению, прямая дорога в лишние килограммы…", — отметила врач.Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась, что есть ряд привычек, которые могут замедлить прогресс при похудении, в частности, есть слишком много или слишком мало. Эксперт подчеркнула, что в день нельзя потреблять меньше 1000-1200 ккал.