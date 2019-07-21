Диетолог предупредила, о чем свидетельствует постоянная тяга к сладкому

21 июля 2019, 04:50

Чем быстрее в организме поднимается уровень сахара, тем стремительнее он падает, отметила врач.

Вред сладкого — Постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о нечувствительности клеток к инсулину, предупредила диетолог
Постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о нечувствительности клеток к инсулину, предупредила диетолог / 1zoom.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что если человека постоянно тянет к сладкому, то это может свидетельствовать о нечувствительности клеток его организма к инсулину, который вырабатывается (инсулинорезистентность).

Часто такое состояние является предвестником сахарного диабета, рассказала медик в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, чтобы избежать диабета, стоит уменьшить в рационе количество продуктов с высоким гликемическим индексом, в частности, сахара, сладостей, изюма и бананов.

"Когда мы едим что-то сладкое… у нас поднимается уровень сахара в крови и вроде бы появляется энергия. Но чем быстрее уровень сахара поднимается, тем стремительнее он падает. Сразу приходит состояние усталости…", — отметила врач.

Диетолог добавила, что это как заколдованный круг — человек снова хочет сахара и даже не осознает этого. "Рано или поздно поджелудочная железа истощается. И это путь в сахарный диабет, ожирение, гипертонию и все связанные с этим проблемы", — подчеркнула Скиталинская.Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что часто в продуктах питания, которые изготавливают на основе маргарина — обычно это кондитерские изделия (торты, печенье), есть трансжиры, которые повышают уровень холестерина и могут привести к ожирению.

Справка. Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой углеводы, которые содержатся в продуктах, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ быстро отдают свою энергию, а продукты с низким — содержат клетчатку и усваиваются медленно.

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