Время покувыркаться: ученые выяснили, когда людям лучше всего заниматься сексом

Секс. Иллюстративное фото / belnovosti.by

Среди пар бытует мнение, что лучше всего устраивать секс-развлечения под покровом ночи.

Однако, как утверждают западные сексологи, довольно часто против такого положения вещей протестует гормональный фон людей. Оказывается, лучшим временем для секса является послеполуденный период − в районе 15.00. Показатели гормонов, отвечающих за секс, именно тогда достигают максимальных показателей.

"Окно" поуже для половых утех приходится на раннее утро − 7.30 утра (но только для мужчин и при условии просыпания часом ранее).

В такое время у "сильного пола" высокий уровень тестостерона, который и способствует отличному удовлетворению сексуального аппетита.

Напомним, ранее эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе. Врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину.



