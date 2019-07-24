Врач объяснила, когда женщины и мужчины готовы к сексу: назван возраст

Женщины готовы к сексу в 18-19 лет, а мужчины — раньше, сообщила врач / Delfi

Врач акушер-гинеколог Галина Петренко сообщила, что женщина физиологически полностью готова к сексуальной жизни в возрасте 18-19 лет.

После достижения совершеннолетия женские половые органы готовы к родам, рассказала эксперт в комментарии Здоровью 24.

Собеседница добавила, что мужчины физиологически готовы к интиму с 15-16 лет, но, чаще всего, в этом возрасте еще не могут нести ответственность за его последствия.

"…физиологически женщина полностью готова к интимным отношениям в возрасте 18-19 лет, именно в этом возрасте половые органы готовы к половым контактам, имеют естественную защиту слизистых оболочек, иммунитета…", — отметила медик.

Ранее врач-сексолог Алексей Вилков сообщил, что у женщин возникает отвращение к сексу из-за неправильного поведения мужчин или проблем и конфликтов. По его словам, женщин "отворачивает" от секса, в частности, из-за эгоцентризма мужчин, отказа от достаточной прелюдии в постели, неприемлемых привычек.