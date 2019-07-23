Спортивный диетолог назвала главное условие быстрого результата при похудении

Совмещение правильного питания и тренировок поможет быстрее добиться результата при похудении, посоветовала диетолог / commerage.ru

Спортивный диетолог Ольга Усенко утверждает, что похудеть можно только при условии соблюдения правильного питания, а также сбросить лишний вес возможно, тренируя тело.

Если грамотно совмещать правильное питание и тренировки, то можно быстрее добиться результата, написала эксперт в Instagram.

Эксперт отметила, что при похудении питание и тренировки одинаково важны

"…Правильное питание — это основа здоровья. Тренировки — это основа физической выносливости и качества тела", — сообщила Усенко.

Диетолог добавила, что тело и здоровье человека формируют ряд фактов, в частности, подвижность на протяжении дня, рацион, тренировки 2-4 раза в неделю и вода.

Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась, что есть ряд привычек, которые могут замедлить прогресс при похудении, в том числе потерять лишний вес мешает наличие слишком большого или слишком малого количества еды в рационе.