Психолог рассказали, стоит ли бояться людям зависимости от просмотра порно

Смотреть порно опасно /иллюстративное фото ВВС

Множество людей, узнав, что их партнер/партнерша постоянно смотрят порно, впадают в ужас.

Однако, по мнению психолог из Университета штата Айова (США) Дэвида Луддена поступать так не стоит.

По его словам, довольно часто люди начинают смотреть порно, когда сексуальная жизнь им приедается плюс к этому прибавляется дефицит привязанности. Соответственно, они начинают искать заменителей, которые могут помочь уменьшить чувство одиночества.

"На самом деле фильмы для взрослых имеют положительный эффект, так как речь идет о увеличении возбуждения перед сексом с партнером. Если пары смотрят их вместе, то это усиливает интимность. Однако, когда один человек скрывает от второго свое увлечение, то это может быть признаком проблем в отношениях, которые непременно должны быть решены. Высока вероятность того, что мужчина или женщина нуждаются в любви и внимании. Из этого следует, что не стоит упускать из внимания любовь к таким материалам", - заявил Лудден.

Напомним, ранее сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно. Позднее экс-сотрудница сорвала покровы тайны с индустрии XXX-фильмов.