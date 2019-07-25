Ученые пояснили, как постоянный секс спасает от опаснейшей болезни

Секс и лечение от болезней / MEN's LIFE

Изменение гормонального баланса, которое происходит при регулярном занятии сексом, оказывает позитивное влияние при борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает телеканал Рен Тв со ссылкой на медиков, для нужного эффекта при лечении рака людям стоит устраивать вечера секса от 4 и больше раз в неделю. Выброс гормонов (в первую очередь - эстрогена и эндорфина), который случается во время половых актов, укрепляет иммунитет обоих партнеров и снижает вероятность дальнейшего развития опухолей в среднем на 78 %.

По словам медиков, самым полезным в борьбе с онкологическими заболеваниями является эндорфин. Этот гормон не дает мутировавшим клеткам продолжать развитие. На втором месте − эстроген, который дает эффект обезболивания. Третий же гормон, окситоцин, работает на "усыпление" раковых клеток.

Напомним, ранее ученые опубликовали список болезней, с которыми можно справиться при условии регулярного секса. До этого медики рассказали историю американской учительницы, которая на полтора десятка лет оставалась без секса из-за редкой болезни.