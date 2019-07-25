Диетолог назвал 7 белковых продуктов для роста мышц

Спортсменам обязательно нужен белок, чтобы нарастить мышцы / sportadvice.ru

Для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

Диетолог назвал топ-7 продуктов, которые являются полноценными источниками белка, и помогают набрать массу мышц, передает МедикФорум.

Лучшие продукты для наращивания мышц

Постная говядина

Говядина - один из самых главных источников белка. В ней есть железо, витамины группы В и цинк, что в конечном итоге помогает нарастить мышцы. В этом виде мяса высокий уровень аминокислот, который тоже благотворно сказывается на росте мышц. Если есть каждый день всего по 85 граммов обезжиренной говядины, то можно получить такое же количество белка, что содержится почти в двух чашках бобов. При этом калорийность такого блюда будет меньше.

Курица без кожи

Курица не уступает говядине в своей полезности - она крайне важна для восстановления и поддержания мышц, здоровья костей и поддержания веса в норме.

Зернистый творог

В твороге содержится медленно перевариваемый белок казеин, который крайне полезен для того, чтобы нарастить мышцы. Кроме того, в этом белковом продукте много кальция, витамина В12 и других важных для организма питательных веществ.

Яйца

Яйца - замечательный белковый продукт, в котором очень много белка, а также витамина D и девять жизненно важных аминокислот.

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Рыба

Кроме белка, в данном продукте немало жирных омега-3 кислот. В зависимости от вида рыбы можно получить от 19 до 36 граммов белка (на 100 граммов). Белковый продукт поможет нарастить мышцы, избавить от лишнего веса и обеспечит нормальный обмен веществ.

Миндаль

Очень вкусный и полезный орех поможет нарастить мышцы. В миндале много витамина Е, клетчатки, магния, марганца и, конечно, белка. На десять штучек приходится 2,5 грамма этого элемента, помогающего наращивать мышцы.

Чечевица

Эта крупа тоже помогает нарастить мышцы благодаря богатому составу: белок, калий, железо, фосфор, цинк, никотиновая кислота, фолиевая кислота.

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