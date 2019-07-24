Врач рассказала, когда парням и девушкам нужно начинать заниматься сексом

Когда стоит начинать заниматься сексом / EvriKak

У мужчин и женщин сильно разнится идеальный возраст для начала сексуальной жизни.

Такое сообщение опубликовали специализированные СМИ со ссылкой на слова известного врача-гинеколога Галины Петренко.

Минимальный возраст начала сексуальной жизни для лиц мужского пола − 15-16 лет, а лиц женского − 18-19 лет (у них к этому периоду формируется естественная слизистая оболочка половых органов и иммунитет). "После 18-ти женский организм уже готов рожать без ущерба для собственного здоровья", − утверждает Петренко.

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Напомним, ранее секс-педагог в деталях пояснила, когда подросткам стоит начинать сексуальную жизнь, а когда – нужно подождать. До этого исследователи выяснили, в каком возрасте какое количество секса нужно людям.