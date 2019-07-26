Сексолог назвала серьезные угрозы от просмотра порно

Смотреть порно может быть опасно, поскольку возможно появление порнозависимости, предупредила эксперт / Men's Health

Сексолог Галина Иванова предупредила, что если человек увеличивает "дозы" просмотра порно, то потом он уже не сможет без него жить — появляется порнозависимость.

Есть еще одна угроза, которую несет просмотр порно — формируются неправильные поведенческие роли, рассказала эксперт Здоровью 24.

По словам собеседницы, из-за порно партнеры могут начать вести себя, как порноактеры, а это отразиться на сексуальной жизни, возможно появление ощущения неполноценности.

"…порнозависимость… имеет такой же эффект, как и все другие зависимости: сначала человек употребляет немножко, потом дозы увеличиваются, потом уже без этого не может жить…", — отметила сексолог.Читайте такжеЭксперт рассказал, как порно и переживания из-за секса влияют на людей

Иванова добавила, что порнозависимый человек может начать прятаться от своего партнера, чтобы смотреть порно, и из-за этого сексуальная жизнь может сойти на нет.

Ранее сексолог Ольга Власенко говорила, что партнерам можно смотреть порно вместе, если им надоела обычная прелюдия в сексе и хочется экспериментов. Врач предупредила, что совместный просмотр порно допустим для возбуждения, но фильмы для взрослых не стоит смотреть слишком часто, поскольку можно стать порнозависимыми.