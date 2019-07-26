Климатический апокалипсис: эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит Землю

Нибиру жарит Землю / Reuters

Прогноз погоды наглядно показывает, что на Земле постепенно повышается температура. Уфологи связывают изменения климата не с деятельностью человека, а приближением планеты Нибиру.

Посудите сами: ведь климат на Земле не менялся столетиями. А в последние годы, всего на протяжении одной человеческой жизни (то есть одного поколения), температура в Украине, например, поднялась в среднем сразу на градус.

К примеру, погода в августе 2019 в Украине будет почти на 10° выше климатической нормы: градусники покажут +26-32°, хотя для нашей страны средняя температура августа, по климатическим нормам, составляет +17-23°.

Как показывает прогноз погоды для Киева, жара уже возвращается в город.

При этом погода скачет туда-сюда: от адской жары до аномальных для наших широт холодов. К примеру, если говорить о соседях, то погода в Москве била рекорды этим летом: 9 июня 2019 в Москве зафиксировали +31,2° – это температурный рекорд. А вот в Киеве зафиксировали температурный антирекорд.

Всему виной вторжение Нибиру, утверждают уфологии. Именно Х-Нибиру медленно жарит Землю, уже не первый год повышая градусы.

Читайте такжеНибиру крадет воду у берегов России и собирается напасть на Землю уже в этом месяце – уфологиПришельцы с Нибиру якобы разработали климатическое оружие, которое и тестируют на Земле. Причем новости про Нибиру 2019 демонстрируют: оружие планеты-убийцы вышло на пик мощности.

Теория конспирологов гласит: Нибиру будет повышать температуру на Земле с каждым годом все выше и выше. Это будет продолжаться, пока погода в России, Украине, Европе и на всей планете не станет непригодной для жизни человека, пишет ВладТайм.

Как отмечают медики, аномальные перепады температур провоцируют инсульты и инфаркты.

Особенно это касается метеозависимых людей.

Нибиру – видео:

В то же время представители официальных научных кругов продолжают твердить: Нибиру – ложь (в частности, это официальная позиция NASA), а в изменении климата повинен сам человек.

Напомним, еще этой весной эксперты утверждали: весны не будет, так как Нибиру вышла на охоту и готовит смертельный удар. Планета Х Нибиру ответственна не только на похолодание, но и за засухи, говорят ученые.