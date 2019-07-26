Медики назвали топ-5 причин, почему секс полезен для здоровья

26 июля 2019, 02:42

В общем, не все лекарства горькие и противные на вкус. Секс вот, например, очень сладкий.

Секс улучшает здоровье
Секс / Домашний очаг

Занятия сексом — не просто неотъемлемый элемент ЗОЖа, но и весьма эффективное средство для, что называется, поправки здоровья.

Об этом говорится в метариале портале НВ, сделанном по информации от западных медиков. Итак, у секса в плане здоровье наличествует такие преимущества:

1. Улучшение иммунной системы. При регулярном сексе иммунитет улучшается и работает гораздо активнее (поскольку повышается уровень антител в крови). 

2. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Люди (правда, больше это относится к мужчинам), имеющие от двух половых актов в неделю, гораздо реже сталкиваются с проблемами сердца и сосудов. Секс крайне положительно влияет на равновесие гормонов эстрогена и тестостерона, потому и "пламенный мотор" организма работает куда лучше.

Читайте такжеУченые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от секса3. Снижение артериального давления. Все виды сексуальной активности снижают уровень стресса. Это в свою очередь, снижает систолические (оно же верхнее) артериальное давление.

4. Профилактика рака. Мужчины, которые "стреляют" спермой от 20 раз в месяц, гораздо реже страдают от опухолей в простате, чем те, которые живут гораздо более монашеской жизнью.
5. Улучшение сна. Те все тысячи шуток в стиле: "Кончил в тело, отвернулся и захрапел сразу" имеют под собой четкую физиологическую основу. Сексуальная активность провоцирует выделение двух гормонов, связанных с улучшением сна — пролактина и окситоцина. 

Напомним, ранее медик рассказала, несколько опасно для женского здоровья отсутствие секса. До этого ученые пояснили, какое количество занятий сексом не опасно для организма.


 

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