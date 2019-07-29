Ученые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиями

Порно в очках VR / Люкс ФМ

Если мужчина смотрит порно, собираясь на первое свидание с женщиной, то в большинстве случаев автоматически улучшит качество этой встречи.

Такое мнение озвучила доктор Гурит Бирнбаум (выпускница Университета имени Бар-Илана, Израиль) в интервью авторитетному изданию The Times.

По ее словам, просмотр порнороликов перед первым свиданием не только улучшит настроение мужчине (благодаря выбросу эндорфинов и мастурбации), но и поможет тому чувствовать меньше нервничать и переживать.Более того, профессор Бирнбаум утверждает, что сексуальная разрядка перед свиданием увеличивает мужской интерес к партнерше и дает возможность быть куда более откровенным в разговоре.

Напомним, ранее группа сексологов выяснила, в каком возрасте людям вредно регулярно просматривать порно. До этого ученые разобрались в том, чем именно опасен регулярный просмотр порно для женщин.