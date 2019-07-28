Врачи назвали 5 простых действий, которые помогут продлить жизнь

Врачи рассказали, как с помощью пяти простых правил продлить жизнь / 24tv.ua

Врачи заверяют: существует прямая связь между укреплением здоровья и продлением жизни. Занятие спортом, отказ от вредных привычек, правильное питание – далеко не все советы, которых стоит придерживаться.

Врачи назвали 5 действий для укрепления здоровья, которые надо делать обязательно каждый день, сообщает ВладТайм.

Сон

Врачи утверждают: необходимо спать и правильно отдыхать по 7-8 часов. Желательно ложиться в 22-24 часа, чтобы получить свой "сон красоты". Сон — самый главный инструмент, который позволяет организму отдохнуть, восстановиться и "перезагрузиться".

Забота о кишечнике

Все неприятные осложнения связаны именно с бактериальным фоном кишечной флоры. Чтобы соблюдать плавильную микрофлору, следует отказаться от употребления чрезмерно обработанной пищи, и заменить ее большим количеством фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Дыхательные упражнения

Врачи рекомендуют течение 5 минут после пробуждения делать дыхательную гимнастику — выполнять медленные и глубоки вдохи и выдохи. Эти упражнения полезны для здоровья тем, что помогают уже с самого утра насытить организм кислородом и "завести" все органы. Это помогает избежать проблем с сердцебиением и давлением.

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Питание

Немаловажным будет питаться в определенный период времени. Врачи заявляют, что тело человека любит привычки. Это позволяет ему распланировать и упорядочить все процессы, протекающие внутри организма. Поэтому сон и питание в одно и то же время благоприятно скажутся на общей работе всего организма.

Регулярное питье воды

Жидкость является незаменимым подпитывающим средством для всего организма. Врачи отмечают, что каждый день должен начинаться со стакана воды. Это позволит без проблем начать работу каждому органу в теле человека. Людям с лишним весом желательно употреблять воду перед приемом пищи.

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