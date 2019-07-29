Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой

Смотреть порно с девушкой / Men's Health

В определенный момент отношения в паре доходят до такого уровня, что парень предлагает девушке совместный просмотр порно.

Журнал Максим опубликовал топ-3 советов/рекомендаций, которые помогут сделать такое времяпрепровождение максимально удобным и приятным.

Совет №1. Тщательная подготовка.Тут, конечно, речь идет не о стандартном наборе - вроде вина, свече и надетой чистой рубашки - а о гаджетах. Не стоит смотреть порно на смартфоне (мало ли - вдруг СМС-ка придет или сообщения из мессенджера) лучше всего использовать ноутбук.

Совет №2. Разогревать эротикой. Лучше всего не давить на патнершу и не включать сразу ролики где, например, хрупкую блондинку сношают сразу пятеро негров с огромными "бумбастиками". Здесь нужно показать какой-то эротический фильм - с долгими прелюдиями в красивых интерьерах. И посмотреть на реакцию девушки. Если ей нравится и ее дыхание чуть-чуть перехватило от возбуждения - то дело уже почти в шляпе.

Совет №3. Ущемить эгоизм. Не нужно сразу показывать ей свои любимые ролики с групповым сексом или со страпонными сношениями. Лучше показать что-то спокойное или идиллическое - по типу секса на природе. А лучше всего - предложить девушке самой выбрать жанр и/или актрису.

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