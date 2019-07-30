Сексологи рассказали, как справиться с зависимостью от просмотра порно

Такт смотрят порно / Delfi

Люди,увы, по природе своей, крайне подвержены страстям и зависимостям. И если аддикции по типу игромании или алкоголизма имеют вековую историю, то зависимость от просмотра порно еще относительно молода.

Тем не менее, от нее страдают сотни тысяч людей по всему миру. Журнал Максим сделал подборку советов, даваемых сексологами своим порнозависимым.

Совет №1. Осознать то, что порно реально вредит отношениям/браку, а также половому здоровью.

Совет №2. Удалить все ссылки и очистить все ведущие на порносайты закладки. Еще лучше - установить ПО, которая будет блокировать все непотребные сайты. А пароль попроси придумать кого-то из близких - чтобы не знать пароля отключения и не искушаться лишний раз.

Читайте такжеУченые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиямиСовет №3. Займись в Сети еще чем-нибудь. К примеру - поищи рецепты маринованных огурцов или почитай подборку поздравлений с Днем рождения (непременно чтобы своими словами).

Совет №4. Найди подходящего человека и выговорись о своей зависимости. Так будет немного легче.

Совет №5. Займись спортом - сам ли, с тренером ли в клубе. придумай еще что-нибудь, что займет твое свободное время. Или, на худой конец, перекопай огород у родителей. Все подойдет, что связано с физическими нагрузками.

Напомним, ранее сексолог рассказала, почему существует серьезная угроза здоровью от просмотра порно. До этого СМИ рассказали, каким именно порно любят грешить религиозные люди.