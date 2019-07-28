Крупный астероид опасно пролетел вблизи от Земли

Астероид приблизился к планете Земля на опасное расстояние / vladtime.ru

Астероид под названием 2019 OK шириной 100 метров 25 июля пролетел всего в 70 000 км от Земли, опасно приблизившись к планете.

Как сообщает Science Alert, ученые бразильской обсерватории SONEAR заметили небесное тело всего за несколько часов до его приближения.

Специалисты отмечают, что астероид пролетел на опасном расстоянии, но максимально не приблизился к земле. Однако это спровоцировало обсуждение в кругах исследователей, поскольку небесные тела могут абсолютно незаметно приближаться к планете.

Астрономы всего мира объединили усилия для более внимательного наблюдения за кометами и метеоритами. Уточняется, что кратеры можно найти по всей Земле. Например, Вулф-Крик в северной Австралии и Метеоритный кратер в Аризоне.

Отмечается, что астероид 2019 ОК можно было увидеть 25 июля с помощью бинокля. Однако неделей ранее его яркость и отражение солнечного света было в 1 тыс. раз слабее, поэтому он остался незамеченным. При этом эллиптическая орбита 2019 OK находится в такой области неба, осложняя наблюдения.

Орбита данного астероида проходит от пояса астероидов за Марсом до орбит Земли и Венеры. Один полный оборот по своей орбите астероид проходит за 2,7 года, однако так близко к Земле он ранее никогда не приближался.

Как сообщалось, рядом с Землей пролетит астероид размером с футбольное поле. Он не столкнется с планетой, но сможет спровоцировать уничтожающие кислотные дожди по всему миру.