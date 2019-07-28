Крупный астероид опасно пролетел вблизи от Земли

28 июля 2019, 02:29

Ученые его увидели всего за несколько часов до приближения.

Астероид
Астероид приблизился к планете Земля на опасное расстояние / vladtime.ru

Астероид под названием 2019 OK шириной 100 метров 25 июля пролетел всего в 70 000 км от Земли, опасно приблизившись к планете.

Как сообщает Science Alert, ученые бразильской обсерватории SONEAR заметили небесное тело всего за несколько часов до его приближения.

Специалисты отмечают, что астероид пролетел на опасном расстоянии, но максимально не приблизился к земле. Однако это спровоцировало обсуждение в кругах исследователей, поскольку небесные тела могут абсолютно незаметно приближаться к планете.

Астрономы всего мира объединили усилия для более внимательного наблюдения за кометами и метеоритами. Уточняется, что кратеры можно найти по всей Земле. Например, Вулф-Крик в северной Австралии и Метеоритный кратер в Аризоне.

Отмечается, что астероид 2019 ОК можно было увидеть 25 июля с помощью бинокля. Однако неделей ранее его яркость и отражение солнечного света было в 1 тыс. раз слабее, поэтому он остался незамеченным. При этом эллиптическая орбита 2019 OK находится в такой области неба, осложняя наблюдения.

Орбита данного астероида проходит от пояса астероидов за Марсом до орбит Земли и Венеры. Один полный оборот по своей орбите астероид проходит за 2,7 года, однако так близко к Земле он ранее никогда не приближался.

Как сообщалось, рядом с Землей пролетит астероид размером с футбольное поле. Он не столкнется с планетой, но сможет спровоцировать уничтожающие кислотные дожди по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Земля планета астероид
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:50
Ученые пояснили, как деревья лечат от стресса
02:35
Группа Грибы в новом клипе разрушает квартиру вместо ремонта Видео
02:29
Крупный астероид опасно пролетел вблизи от Земли
02:11
Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения Видео
01:51
Но сначала прощальный тур: Макс Барских прекращает музыкальную карьеру Видео
01:30
Новый обвал: эксперт предупредил о рекордном падении биткоина Видео
01:12
Олимпик подписал шесть известных футболистов: кто они, где играли
00:47
Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США Видео
00:32
С великим Днем крещения Руси 2019 – тексты и открытки Фото Видео
00:14
В Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе
00:05
Федерация бокса России нашла много нарушений организаторов боя Дадашева
27 июля, суббота
23:55
Голая и в чемодане: в России нашли мертвой известную блогершу
23:31
В полиции озвучили загадочные подробности убийства на округе Пашинского Фото
23:03
Более 1000 задержанных: фото и видео жестокого разгона протестов в Москве Фото Видео
22:40
Шикарная модель Коко Роша выбрала аксессуар украинского бренда: фотофакт
22:12
"В этом спасение": боксер Усик прошелся с Крестным ходом УПЦ МП Видео
21:43
"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хит Видео
20:58
Тело оппонента Пашинского обнаружили со следами пыток – СМИ
20:33
Разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР
20:27
Крупное надувательство в Киеве: 28 туристов развели на четыре "лимона"
20:22
В матче УПЛ впервые в истории будет работать VAR
19:55
Филарет не явился без уважительной причины: Епифаний провел Священный Синод ПЦУ
19:52
"Он еще жив?": Савик Шустер договорился с Ахметовым и возвращается на украинское ТВ
19:25
"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборах
18:59
Эксперт пояснил причины симпатии руководства НАТО к Зеленскому
18:57
Линси Лохан без трусов бесстыдно показала грудь
18:33
Скандал с главой полиции Днепропетровщины: Аваков и Труба отреагировали на требование Зеленского
18:31
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
18:28
В Москве жестко "душат" митинг: силовики спаковали 600 человек - видео Видео
17:48
Найден мертвым оппонент Пашинского на выборах в Раду – юрист
17:36
Море крови: Анита Цой показала свою травму с фестиваля Жара 2019 Видео
17:18
"Полиция таких тварей отпускает": в Киеве орудует дерзкий вор, под прицелом пенсионеры - видео Видео
17:15
Comic Con Ukraine 2019: программа, билеты и даты проведения в Киеве Видео
17:12
"Времена безнаказанности прошли": Зеленский потребовал уволить скандального главу полиции Днепропетровской области Видео
16:39
Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве - видео Фото Видео
16:13
В Бортничах на очистной станции ЧП: появились первые фото
16:06
Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции: почему это не "зрада"
15:57
У Влада Ямы случилась трагедия в семье
15:55
Динамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, билеты на матч, ориентировочные составы
15:44
В Москве беспорядки: силовики пакуют людей на митинге за свободные выборы в Мосгордуму - видео Видео
15:37
"Аня без трусов, шок 18+": Седокова покрасовалась ягодицами на откровенном снимке
15:21
Путин ушел под воду с мемориальной табличкой
15:06
Крестный ход УПЦ МП в Киеве: на улицы вышли все копы - видео Видео
14:59
"Боевые водолазы и спецконтроль": Зеленский запостил фото с одесского пляжа Видео
14:50
Умерла Вероника Никонова: причины смерти, биография, фильмы
14:39
На Прикарпатье туристы из Киева и Херсона загремели в больницу: первые подробности
14:31
"Забыла спросить": украинки запустили "голый" флешмоб в ответ на дерзкие оскорбления запорожского чиновника
14:15
Полная оккупация Азовского моря: туристы показали на видео, почему не стоит ехать в Кирилловку Фото Видео
14:09
Силовики и металлоискатели: подробности визита Зеленского на концерт Лиги Смеха Фото Видео
13:56
"Препятствий нет": в США оценили перспективы новых поставок вооружения Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять