Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания

29 июля 2019, 02:20

Как ни странно, исследователи изучили сотни твитов в Twitter.

НАпиток алкоголь
Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания / Телеграф

Пьянство до потери сознания никогда не бывает мудрой идеей, и ученые из США и Австралии решили разобраться, зачем люди напиваются так, чтобы не помнить, как завершился вечер.

Как ни странно, исследователи изучили сотни твитов в Twitter, опубликованных в течение четырех дней в апреле 2018 года, о планах людей пить до тех пор, пока они не потеряют сознание, передает Medical Xpress.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, показало, что праздники и преодоление стресса являются главными причинами употребления алкоголя.

Почти треть твитов содержала конкретные мотивы. Наиболее распространенными были такие праздники, как дни рождения, школьные или рабочие достижения, спортивные победы или праздники.

Другой распространенной причиной было справиться со стрессом, негативными эмоциями или потерей. Например: "Я так напуган, мне нужно напиться сегодня вечером", и "Я хочу напиться, чтобы забыть все об этом ужасном году".

Ранее эксперты рассказали, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья.

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ученые алкоголь спиртные напитки
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