Ученые рассказали, как среди мужчин вычислять хороших любовников

Секс мужчины и женщины / newformat.info

Группа ученых из Германии после долгих исследований установили любопытную связь между группой крови мужчин и их половыми возможностями.

Как сообщается в специализированных СМИ, в эксперименте приняли участие более 3 тысяч волонтеров.Оказалось, что группа крови довольно сильно действует на сексуальность мужчин.

Читайте такжеПсихологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщинСамыми страстными/умелыми в постели оказались те представители "сильного пола", у которых первая группа крови.Такие мужчины на диво изобретательны, раскованны и готовы на различные эксперименты в плане секса.

Мужчины со второй группой крови чуть менее активны и гораздо более консервативны в постели.Носители третьей группы очень чувствительны, романтичны и редко в сексе берут инициативу на себя.Ну а обладатели самой редкой, четвертой группы — консервативны сверх всякой меры в интиме, а то и вовсе равнодушны к нему.

Напомним, ранее ученые рассказали, как у мужчин с годами изменяется тяга к сексу. До этого стало известно, сколько секса мужчинам и женщина нужно для счастья.