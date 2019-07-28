Доктор Комаровский сказал, какой препарат должен быть в каждой аптечке

В каждой аптечке должен быть противоаллергический препарат, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в домашней аптечке каждого должен быть антигистаминный (противоаллергический) препарат — лоратадин или цетиризин.

Оба препарата можно давать детям практически любого возраста, однако применение для лечения малышей до года лучше обязательно согласовать с врачом, написал эксперт на своей странице в Instagram.

Медик отметил, что детям до 7 лет дают препараты в жидкой форме.

"…Укусы насекомых, аллергия на цветение в неожиданном месте,... первая помощь — антигистаминные препараты. Два классических препарата, называю международные названия: лоратадин и цетиризин… в домашней аптечке что-то из этого обязательно должно быть…", — отметил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, что в детской аптечке должно быть только два препарата — средство для пероральной регидратации и жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).