Секс в будущем: популярная порностудия придумала "капсулу времени" для интима

Смотреть порно в VR-шлеме / heix.cn

Известная студия VR Bangers, специализирующаяся на сьемке порно с функцией виртуальной реальности, предложила клиентам записывать секс со своим партнером в VR-формате.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Next Web. Сам проект получил название "Капсула времени". По мнению его создателей, он позволит сохранить "синхронизированный сексуальный опыт". И потом, в зрелые годы, его воспроизводить.

Читайте такжеПсихолог рассказали, стоит ли бояться людям зависимости от просмотра порноВозможности программы позволяют снимать видео в высококачественном разрешении 6К, а также аудиоролики в многоканальном формате и даже передавать запахи с тактильными ощущениями.

Однако, стоимость участия в "Капсуле времени" стартует от 10 тысяч долларов. А если пара захочет арендовать помещение с красивым интерьером и заказать услуги профессионального монтажера, то цена резко возрастает.

Напомним, ранее на Западе сделали специальный шлем для порно в виртуальной реальности. Позднее пользователи Сети рассказали, какие сюжеты в порно смешат их сильнее всего.