Психологи выяснили, почему у людей периодически исчезает секс в браке

Секс в браке / Mamaplus

Группа психологов из Университета Томаса Джефферсона (Филадельфия, Пенсильвания, США) во главе со Стивеном Бетченом, установила шесть ключевых причин, которыми вызвано отсутствие секса в браке.

Соответствующий материал был опубликован в зарубежном специализированном издании. По словам психологов, чаще всего люди после нескольких лет брака считают, что заслуживают априори и не думают, удобен ли интим партнеру.

Кроме того, довольно часто люди используют интимные отношения в качестве оружия для шантажа по поводу важных решений в семье.

В конечном итоге, хватает людей, вступающих в брак с минимальным половым влечением к своим партнерам - пресловутые отношения по расчету. Понятно, что в таких браках секса качественно практически не может быть.

Напомним, ранее в Китае пара много лет подряд пыталась завести детей, занимаясь анальным сексом. До этого эксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары, обремененные детьми.