Диетолог раскрыла важные правила потребления чая

Чай лучше пить после еды, посоветовала диетолог / 1zoom.ru

Диетолог сообщила, что чай не стоит пить при дефиците железа в организме, а безопасная дневная "доза" этого напитка — до трех чашек, если не пить кофе.

Чай лучше не пить при дефиците железа, им нельзя запивать препараты железа и витаминно-минеральные комплексы, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус отметила, что чай стоит пить после еды, поскольку между приемами пищи он считается перекусом.

"В состав чая входит кофеин, который связан с танинами, поэтому воздействует на организм слабее, чем кофе. Но за счет теофиллина чай сильнее стимулирует мочеотделение. Танины связывают железо…", — отметила диетолог.

Ранее врач-диетолог Людмила Бабич говорила, что зеленый чай без сахара фактически является жиросжигателем, поскольку для его усвоения организму нужно потратит около 60-70 калорий, а в самом напитке нет калорий.