Диетолог раскрыла важные правила потребления чая

Чаем не стоит запивать витаминно-минеральные комплексы, отметила эксперт.
Диетолог сообщила, что чай не стоит пить при дефиците железа в организме, а безопасная дневная "доза" этого напитка — до трех чашек, если не пить кофе.
Чай лучше не пить при дефиците железа, им нельзя запивать препараты железа и витаминно-минеральные комплексы, написала эксперт на своей странице в Instagram.
Фус отметила, что чай стоит пить после еды, поскольку между приемами пищи он считается перекусом.
"В состав чая входит кофеин, который связан с танинами, поэтому воздействует на организм слабее, чем кофе. Но за счет теофиллина чай сильнее стимулирует мочеотделение. Танины связывают железо…", — отметила диетолог.
Ранее врач-диетолог Людмила Бабич говорила, что зеленый чай без сахара фактически является жиросжигателем, поскольку для его усвоения организму нужно потратит около 60-70 калорий, а в самом напитке нет калорий.