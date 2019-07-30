Диетолог раскрыла важные правила потребления чая

30 июля 2019, 05:22

Чаем не стоит запивать витаминно-минеральные комплексы, отметила эксперт.

—
Чай лучше пить после еды, посоветовала диетолог / 1zoom.ru

Диетолог сообщила, что чай не стоит пить при дефиците железа в организме, а безопасная дневная "доза" этого напитка — до трех чашек, если не пить кофе.

Чай лучше не пить при дефиците железа, им нельзя запивать препараты железа и витаминно-минеральные комплексы, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус отметила, что чай стоит пить после еды, поскольку между приемами пищи он считается перекусом.

"В состав чая входит кофеин, который связан с танинами, поэтому воздействует на организм слабее, чем кофе. Но за счет теофиллина чай сильнее стимулирует мочеотделение. Танины связывают железо…", — отметила диетолог.

Ранее врач-диетолог Людмила Бабич говорила, что зеленый чай без сахара фактически является жиросжигателем, поскольку для его усвоения организму нужно потратит около 60-70 калорий, а в самом напитке нет калорий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
диетолог Светлана Фус зеленый чай
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:39
Черви-людоеды с Нибиру пошли войной на Крым - уфологи
05:22
Диетолог раскрыла важные правила потребления чая Видео
05:04
Психологи выяснили, почему у людей периодически исчезает секс в браке
04:57
Ученые вывели безвредную форму похудения: проще некуда
04:39
СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США
04:23
Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом
04:14
Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы
03:46
"Перевозбудилась": пышная грудь Наташи Королевой едва удержалась в тесном кожаном корсете Видео
03:21
Секс в будущем: популярная порностудия придумала "капсулу времени" для интима
03:03
Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США
02:42
"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса
02:08
На Донетчине члены окружной комиссии исчезли вместе с избирательной документацией
01:46
На Днепропетровщине хулиганы избили полицейского
01:20
2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019
00:51
Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка Видео
00:34
Поздравления с Днем ангела Марины 2019 – красивые картинки и не только Фото
00:09
Международный день дружбы 2019 – поздравления и открытки Фото
00:00
"Отравление Ющенко": Матиос узнал ключевой факт Видео
29 июля, понедельник
23:30
"Появился фонтан": в Сети сообщили о серьезной аварии в Киеве, опубликовано видео Видео
23:00
Диетолог "убила" миф о фруктовых смузи Видео
22:30
"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки Видео
21:59
Цена жизни – 600 долларов: двое мужчин убили строителя за кражу, а потом нашли эти деньги у себя
21:43
Выгорело больше гектара: масштабный пожар охватил лес в Херсонской области
21:33
Коммунальщики рассказали, когда заменят разбитое стекло на мосту Кличко Видео
21:18
"Товарища - выручай: В Одессе россиянин пытался "выкупить" друга, которого завернули таможенники
21:00
Ани Лорак беременна: в сети нашли фотодоказательства "интересного" положения певицы
20:44
ЦИК признал избранными в нардепы десятки кандидатов: кому посчастливилось попасть в Раду Видео
20:19
"Раздели догола": Кокорин раскрыл подробности своего обряда посвящения в колонии Видео
20:08
"Сь*бались на*уй": мажорки возмутили сеть пьяными покатушками на курорте Украины Видео
19:44
Погода на месяц: синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019 Видео
19:28
Порнозвезда порадовала фанатов громадной грудью на откровенных фото Фото
19:23
Украина запустит всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - Офис президента
19:19
На Киевщине погибли три сотрудника водоканала: названа причина трагедии
18:46
Порошенко без госохраны вместе с семьей выехал из Украины
18:38
Зам Кличко подал в отставку и назвал причину
18:26
Жуткое ДТП в Черногории: автобус с пассажирами слетел в карьер, 40 пострадавших (фото)
18:26
"Фатальное решение": в Киеве на Подоле случилось смертельное ЧП Фото Видео
18:17
"Аж слюни текут": Оля Полякова взбудоражила фанатов сексуальными фото с отдыха
18:00
Двое жителей оккупированного Донецка хотели сбыть в Киеве 300 тысяч фальшивых евро (фото)
17:59
Владимир Кара-Мурза умер: названы дата и место похорон Видео
17:35
"Конкуренция Ирине Луценко": будущая нардеп от Слуги народа выгуляла в Трускавце сарафан Versace
17:34
В Одессе боец Нацгвардии выстрелил себе в голову прямо в здании суда
17:20
Эксперт пояснил, чему и зачем учат молодых нардепов из Слуги народа Видео
17:04
В Киеве "пошла под воду" станция метро (фото)
16:58
В СНБО предложили реформировать Кабинет министров
16:46
Напал с ружьем на "ювелирку": в Киеве копы ищут отчаянного грабителя (фото)
16:20
В Слуге народа назвали самого достойного кандидата на пост спикера Рады Видео
16:14
На скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковое Видео
15:55
"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для России Видео
15:55
Ударили в грудь ножом: в ЮАР убили украинского туриста
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять