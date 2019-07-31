В помощь Нибиру: Сочи атакуют огромные летающие тараканы

31 июля 2019, 04:47

Насекомые являются опасными вредителями - они переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека.

Тараканы могли сбежать из террариумов либо их завезли в страну случайно / Фото: Сочинский национальный парк, VK

На улицах российского курортного города Сочи появились гигантские американские тараканы. Эти насекомые переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека. Кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются.

Как пишут российские СМИ, тараканы могли сбежать из террариумов либо их завезли в страну случайно. Но в любом случае, экологи уверены, что у этих вредителей есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье.

Periplaneta americana - один из крупнейших тараканов, длина его тела достигает пяти сантиметров, с усами - 10 сантиметров. Имеет красно-коричневый окрас. Способен летать, ест практически любые органические остатки. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель".

Напомним, 27 июля в Черное море упал огромный "космический жрун". Его заметили туристы в Сочи. Уфологи считают, что эти черви – биологическое оружие, которое сбросила в  море планета смерти Нибиру. 

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