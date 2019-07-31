Ученые опровергли популярный миф о сексе и лишнем весе

Секс / UkrMediaв

Группа американских ученых после долгих исследований опровергли миф - мол, люди, занимающиеся сексом, во время него сжигают больше калорий, чем во время занятий в фитнесс-клубе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Wday. Кроме того, ученые выяснили, что у мужчин и у женщин количество сожженных за один половой акт калорий практически никогда не идентично.

"Сильный" пол коитус избавляет в средне от 101 калории, а "слабый" - только от 69 калорий.

Ученые полагают, что такое несбалансированное распределение происходит постольку, поскольку мужчина гораздо чаще играет активную роль в паре и именно на его плечах лежит большая часть физической работ.

Напомним, ранее стало известно, чем опасно для тела отсутствие секса. До этого медики рассказали, как меняются тела людей от постоянного секса.