Доктор Комаровский уничтожил "страшилку" о вреде бейсболки

Евгений Комаровский разбил "страшилку" о вреде бейсболки для малышей / Скриншот

Разгромлена "страшилка" о том, что бейсболку нельзя носить маленьким детям из-за негативного влияния на зрение.

Бейсболки не наносят вреда, они защищают самые чувствительные части лица — глаза, лоб, нос — от излишнего ультрафиолетового излучения, написал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

По словам доктора, бейсболка является замечательным элементом детского гардероба, но она по одному параметру уступает шляпе с большими полями.

"…Единственное, чем бейсболка хуже, чем шляпа с большими полями, так это тем, что бейсболка не в состоянии полностью защитить шею от солнца, поэтому надо думать о другой одежде и о солнцезащитных кремах…", - отметил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский "разбил" основной миф относительно детской гигиены - утверждение, что чем чище ребенок, тем лучше для его здоровья. Медик предупредил, что в жизни излишняя чистота мешает детям.