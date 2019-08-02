Успеть до конца лета: астролог назвала удачные дни в августе-2019

Астролог назвала удачные дни в августе-2019

По словам известного астролога Елены Осипенко, после того, как первого августа заканчивается неблагоприятный период ретроградного Меркурия, длившийся с 8 июля, уже со 2 августа настает подходящее время для всяческих начинаний.

Она подчеркнула, что положительное влияние Меркурия на дела земные будет постепенно расти и достигнет своего максимума в сентябре, а продлится благоприятный период до 30 октября.

Астролог отметила, что особенно подходящая астрологическая ситуация настает для сделок по купле и продаже, оформления документов, ведения переговоров и других коммуникаций.

"Также важно отметить, что первого августа в 6 часов 12 минут по киевскому времени произошла точная фаза новолуния в девятом градусе Льва. Два дня до и после этого события — это благоприятное время для определения планов на ближайший месяц. Следует знать, что в эти дни (два до и после новолуния) у многих людей (прежде всего с ослабленным здоровьем) ухудшается самочувствие, происходит упадок сил. Поэтому желательно в эти дни избегать физических и психологических нагрузок, стрессовых ситуаций. Словом, разумно расходовать свои душевные и физические силы", - рассказала она в комментарии Фактам.

Напомним, ранее астролог назвал самый удачный и самый ужасный день в августе.