В NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гости

2 августа 2019, 05:39

Х-Нибиру разбудит легендарных осьминогов, уверяют уфологи – и публикуют в доказательство фото.

NASA признала Нибиру – конец света назначили на 3 августа 2019
метеорит / unian.net

Уфологи торжествуют: мол, NASA признала факт существования Нибиру и ее угрозу для Земли.

Речь о звезде, получившей официальное название S5-HVS1. Она в 2,35 раза больше Солнца и несется из центра нашего Млечного Пути с ужасающей скоростью порядка 1700 км/с, пишет авторитетное австралийское научное издание Science Alert. Это первая за всю историю земных наблюдений звезда, "выброшенная" из галактического центра и которая движется с такой огромной скоростью.

Заявление астрономов о S5-HVS1 многие уфологи расценили именно как признание Х-Нибиру.

Более того, некоторые эксперты высчитали, что Нибиру доберется на опасное для Земли расстояние уже в ближайшие дни. Что правда дата апокалипсиса в августе 2019 у разных конспирологов разнится.

Читайте такжеНибиру "родила" потрошителя: конец света близок – уфологиОдни называют датой апокалипсиса 3 августа 2019. И связывают это со смертельной радиацией Нибиру, которая запустит на Земле своего рода зомби-апокалипсис.

И об этом якобы даже были научные предупреждения: канадские палеонтологи накануне обнаружили останки примерно сотни легендарных осьминогов, ставшего впоследствии прообразом Ктулху из романов Говарда Лавкрафта. Изначально предполагалось, будто те вымерли полмиллиарда лет назад, однако новая находка ученых это опровергает.

Осьминоги – прототипы Ктулху, связанные с Нибиру
Осьминоги – прототипы Ктулху, связанные с Нибиру / РИА VistaNews

"Ктулху – не собирательный образ всех чудовищ… У древнего монстра был прототип. Он мог контролировать всё живое благодаря телепатии. Таким же образом общаются киты и дельфины… В дни новолуния им приносили кровавые жертвы, так как в эти дни наблюдаются максимальные отливы, тогда древние монстры выходили на сушу и собирали дань. Мгновенное смещение полюсов, которое произошло полмиллиарда лет назад, превратило Арктику в ледяную пустыню, и те впали в спячку", – приводит слова эксперта РИА VistaNews.

Радиация Нибиру оживит новых "Ктулху", и те якобы поработят людей во сне в ночь 3 августа, лишив их воли и сознания.

Другие высчитали, что Нибиру долетит до Земли только 10 августа 2019 – и огромным метеоритом рухнет на нашу планету. Причем даже если столкновения с Нибиру удастся избежать, то Планета смерти все равно повредит озоновый слой Земли и ее магнитное поле, оставив голубую планету уязвимой для космической радиации и других метеоритов, пишет РИА VistaNews.

От Нибиру спасут Россия и Китай – новым биологическим оружием

Впрочем, некоторые не унывают: они уверены, что каких бы монстров ни породила Нибиру – земляне дадут ей достойный ответ.

Читайте такжеНибиру крадет воду у берегов РФ и собирается напасть на Землю уже в этом месяце – уфологиК примеру, после того как в Японии ученым для искусственного выращивания органов официально разрешили скрестить мышь и человека (а позже перейти на крупных животных) – появились новости, что Россия совместно с Китаем будет выращивать новое биологическое оружие.

"Дочка" Роскосмоса вслед за китайскими учеными собралась создать мутанта-химеру. Уфолог Вадим Козаченко уверен, что это делается в рамках вооружения против инопланетного вторжения, пишет ВладТайм.

Ради финансирования проекта по созданию гибрида даже приостановили проект по созданию косморобота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, который создается по заказу МЧС России Фондом перспективных исследований и Андроидной техникой). К слову, на создание Федеора (которого только недавно переименовали в Skybot F-850) уже ушло 300 млн рублей.

Биологическое кибероружие ростом будет до 3 м и массой до 200 кг (в основном – за счет мускулатуры). Ожидается, что первые образцы начнут тестировать еще до конца 2019 года.

Тем временем, официальных подтверждений от астрономов и властей о приближении Нибиру до сих пор не поступало.

Ранее эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит Землю. Нибиру меняет прогноз погоды, уверяют уфологи, ссылаясь на климатические исследования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
звезда конец света астрономия биологическое оружие уфологи Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:10
Названа причина взлета цены на картошку
05:46
Доктор Комаровский уничтожил "страшилку" о вреде бейсболки
05:39
В NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гости Видео
05:18
Лига Европы: известны все пары третьего квалификационного раунда
05:17
Есть гамбургеры и не толстеть: диетолог рассказала, как уменьшить калорийность
04:51
Лига Европы: все результаты второго квалификационного раунда
04:50
Доллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбережения Видео
04:47
"А*уенна": Maruv показала сочный зад на откровенном фото Фото
04:39
В России девушка соблазнила и занялась сексом с юной школьницей
04:17
Экс-президент Порошенко пообещал покаяться, но не журналистам
04:01
Как найти добротные запчасти с гарантией для ремонта автомобиля новости компании
03:44
Боксера приговорили к 18 годам за сексуальное насилие над дочерью
03:23
В Малайзии примут закон, защищающий мужчин от желающих секса женщин
02:57
Леди Гагу потроллила бывшая ее нового парня Видео
02:48
Билык заговорила в росСМИ о примирении между Россией и Украиной
02:34
Как повысить работоспособность: врач назвала четыре правила Видео
02:27
Ученые назвали способы избавления от татуировок
02:06
"Нужно газон постричь": Леся Никитюк взбудоражила откровенным фото
01:48
"Не пузатый и не мордатый": Зеленский похвастался новым фото из спортзала
01:33
Лысенко установил личный рекорд в УПЛ
01:11
"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть Видео
00:51
Порошенко рассказал, с кем он писал текст Минских соглашений
00:42
Все про безопасные перевозки товаров из Китая новости компании
00:29
Международный день пива 2019: как и где отметить весело Фото Видео
00:12
Трамп протянул руку помощи Путину Видео
01 августа, четверг
23:59
В Киеве в ДТП погиб популярный диджей
23:38
Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана Видео
23:15
Омелян обвинил Зеленского в распространении порнографии
22:48
"Он Андрей или Богдан?": глава ОП потроллил Кличко Видео
22:21
Отставка Богдана помогла бы Зеленскому встретиться с Трампом – СМИ Видео
21:51
Выборы в Раду: Суд вынес по поводу пересчета голосов на Львовщине
21:49
Восстановление моста в Станице Луганской: боевики устроили саботаж Видео
21:30
Отставка Богдана пока похожа на анекдот мнение
21:11
В Офисе президента не подтвердили отставку Богдана Видео
21:01
Заря во второй раз обыграла Будучность в Лиге Европы (видео гола и острых моментов) Видео
20:50
Лига Европы. Заря - Будучность: 1:0 - видео трансляция матча, подробности матча
20:31
У Зеленского пояснили принципы работы русскоязычного телеканала
20:07
Карпаты арендовали бразильского нападающего
19:59
Нацгвардия выходит на улицы: новые полномочия патрульных
19:57
Андрей Богдан подал в отставку с поста главы Офиса президента - СМИ
19:22
Мокрая Maruv устроила горячие танцы с телеведущим 1+1 Видео
19:11
Российскому певцу Криду запретили въезд в Украину
19:09
Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт
19:05
"Это какая-то с**ка": Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелую болезнь
18:49
Непривычно холодно: климатологи поставили вердикт июлю
18:32
У Зеленского заявили о "почти бесплатной коммуналке" для пенсионеров Видео
18:26
Еще один скандал: в Укрзализныце закупили вышиванки и полотенца за громадные деньги
18:19
Катастрофа на одном из лучших пляжей Крыма: оккупанты вину признали
18:14
Дым от пожаров в Сибири накрыл Аляску и часть Канады
18:06
13 причин почему 3 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять