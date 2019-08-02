В NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гости

метеорит / unian.net

Уфологи торжествуют: мол, NASA признала факт существования Нибиру и ее угрозу для Земли.

Речь о звезде, получившей официальное название S5-HVS1. Она в 2,35 раза больше Солнца и несется из центра нашего Млечного Пути с ужасающей скоростью порядка 1700 км/с, пишет авторитетное австралийское научное издание Science Alert. Это первая за всю историю земных наблюдений звезда, "выброшенная" из галактического центра и которая движется с такой огромной скоростью.

Заявление астрономов о S5-HVS1 многие уфологи расценили именно как признание Х-Нибиру.

Более того, некоторые эксперты высчитали, что Нибиру доберется на опасное для Земли расстояние уже в ближайшие дни. Что правда дата апокалипсиса в августе 2019 у разных конспирологов разнится.

Читайте такжеНибиру "родила" потрошителя: конец света близок – уфологиОдни называют датой апокалипсиса 3 августа 2019. И связывают это со смертельной радиацией Нибиру, которая запустит на Земле своего рода зомби-апокалипсис.

И об этом якобы даже были научные предупреждения: канадские палеонтологи накануне обнаружили останки примерно сотни легендарных осьминогов, ставшего впоследствии прообразом Ктулху из романов Говарда Лавкрафта. Изначально предполагалось, будто те вымерли полмиллиарда лет назад, однако новая находка ученых это опровергает.

Осьминоги – прототипы Ктулху, связанные с Нибиру / РИА VistaNews

"Ктулху – не собирательный образ всех чудовищ… У древнего монстра был прототип. Он мог контролировать всё живое благодаря телепатии. Таким же образом общаются киты и дельфины… В дни новолуния им приносили кровавые жертвы, так как в эти дни наблюдаются максимальные отливы, тогда древние монстры выходили на сушу и собирали дань. Мгновенное смещение полюсов, которое произошло полмиллиарда лет назад, превратило Арктику в ледяную пустыню, и те впали в спячку", – приводит слова эксперта РИА VistaNews.

Радиация Нибиру оживит новых "Ктулху", и те якобы поработят людей во сне в ночь 3 августа, лишив их воли и сознания.

Другие высчитали, что Нибиру долетит до Земли только 10 августа 2019 – и огромным метеоритом рухнет на нашу планету. Причем даже если столкновения с Нибиру удастся избежать, то Планета смерти все равно повредит озоновый слой Земли и ее магнитное поле, оставив голубую планету уязвимой для космической радиации и других метеоритов, пишет РИА VistaNews.

От Нибиру спасут Россия и Китай – новым биологическим оружием

Впрочем, некоторые не унывают: они уверены, что каких бы монстров ни породила Нибиру – земляне дадут ей достойный ответ.

Читайте такжеНибиру крадет воду у берегов РФ и собирается напасть на Землю уже в этом месяце – уфологиК примеру, после того как в Японии ученым для искусственного выращивания органов официально разрешили скрестить мышь и человека (а позже перейти на крупных животных) – появились новости, что Россия совместно с Китаем будет выращивать новое биологическое оружие.

"Дочка" Роскосмоса вслед за китайскими учеными собралась создать мутанта-химеру. Уфолог Вадим Козаченко уверен, что это делается в рамках вооружения против инопланетного вторжения, пишет ВладТайм.

Ради финансирования проекта по созданию гибрида даже приостановили проект по созданию косморобота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, который создается по заказу МЧС России Фондом перспективных исследований и Андроидной техникой). К слову, на создание Федеора (которого только недавно переименовали в Skybot F-850) уже ушло 300 млн рублей.

Биологическое кибероружие ростом будет до 3 м и массой до 200 кг (в основном – за счет мускулатуры). Ожидается, что первые образцы начнут тестировать еще до конца 2019 года.

Тем временем, официальных подтверждений от астрономов и властей о приближении Нибиру до сих пор не поступало.

Ранее эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит Землю. Нибиру меняет прогноз погоды, уверяют уфологи, ссылаясь на климатические исследования.