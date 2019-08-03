Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым

Утренний секс / Bike & Me

Тысячи супругов и просто партнеров согласятся - секс утром, едва ли не сразу после пробуждения - отличная штука и вносит в отношения нужное разнообразия. Т

ем не менее, перед тем, как устроить послерассветные половые ласки, эксперты рекомендуют обязательно сделать несколько простых шагов, сообщает издание Максим.

Шаг №1. Щетку в руки и бегом чистить зубыУтренний секс непредставим без поцелуев, следовательно ротовую полость нужно освежить зубной пастой.

Шаг №2. Туалет - и лучше кайфа нет.По вполне понятным причинам, после сна физизиологические потребности нужно удовлетворят. Иначе утренний секс может прерваться в самый неподходящий момент- например, во время оральных ласк.

Шаг №3. Омой тело под душем. Люди, которых заводит, что называется, натуральный запах партнера/партнерши, существуют, конечно, но они в меньшинстве. Так что лучше всего чисто помыться под струями душа.

Шаг №4. Используй дезодорант. В общем, спасибо парфюмерной промышленности - запах, "излучаемый" телом, можно корректировать. В диапазоне от благоухания до брутального аромата.

Шаг №5. Быстро поешь. Для секса утреннего нужны силы - а где их ждать на голодный желужок? Но перекус должен быть легким и быстрым - фрукты, йогурта и т.д.

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