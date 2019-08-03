Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу

Секс и грамотность / журнал "Максим"

Ясен-красен, грамотность — едва ли не последний фактор, которая ассоциируется в головах людей с сексом и соблазнительностью. Но не тут-то было.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой японских ученых из Университета Киото, сообщает портал Максим.

Оказалось, что грамотные люди, которые выходят из себя, увидев несколько ошибок у партнера/партнерши в переписке, способны возбудиться крайне легко и вообще обладают горячим сексуальным темпераментом. А вот люди, которые сами допускают ошибки, переписываясь с другими, как правило, возбуждаются гораздо хуже и гораздо более флегматичнее в плане секса.

В общем, исходя из всего вышесказанного, в следующий раз, когда Вас будут раздражать очередная/очередной граммар-наци, своими распеканиями по поводу грамматики и пунктуации, то лучше всего с ними попробовать сойтись поближе - дело может выгореть.

Напомним, ранее порнозвезда и экс-участница Дома-2 рассказала о публичном сексе и мультиоргазме. До этого ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность.

