Ученые выяснили, почему у женщин есть проблемы с оргазмом во время секса

4 августа 2019, 21:06

Извечная причина и проблема с оргазмами у женщин, оказывается, имеется четкую причину.

Секс
Женщины и секс / журнал Максим

Чем больше женщина хочет от партнера в постели, тем меньше ей приносит удовольствия сексом с ним.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Квинсленда (Австралия), сообщает журнал Максим.

В нем приняли участие 662 женщины, которые состоят в долгих и крепких отношениях с мужчинами.Выяснилось, что женщины, придерживающиеся традиционных взглядов на отношения, полагают, что они должны быть в постели пассивными, а мужчина, соответственно, должен командовать и довлеть. Поэтому ответственность за свое удовольствие от секса такие дамы возлагают исключительно на мужчину.Вполне логично, что они получают гораздо меньше удовольствия от половых актов, чем их более эмансипированные товарки. 

Более того, женщины-традиционалистки гораздо реже решаются откровенно поговорить с мужчинами о своих интимных желаниях и редко идут на сексуальные эксперименты.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как паре, не особо трудясь, достигать двойного оргазма. Ранее эксперт поведал, секс в каких позах доведет женщин до оргазма.
 

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