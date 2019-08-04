Хороший секс и защита от рака: исследователи раскрыли пользу арбуза

Арбуз имеет массу полезных свойств / gazeta.ru

Сочный арбуз – не только спасение от жары летом и вкусный десерт, но и кладезь полезных веществ.

Исследователи собрали топ-12 полезных свойств этой красной в зеленую полоску ягоды, некоторым из них многие точно будут удивлены.

Факты о пользе арбуза:

1. Увлажнение

Так как арбуз на 92% состоит из воды, он эффективен в утолении жажды и поддержании нужного уровня влагим в организме.

2. Сытость

Из-за высокого содержания воды арбуз помогают чувствовать себя сытыми, независимо от количества калорий.

3. Низкая калорийность

100 г арбуза содержат всего 30 ккал — это меньше, чем у несладких фруктов и ягод.

4. Витамин С

800 г арбуза содержат суточную норму этого витамина, который помогает предотвратить повреждение клеток от свободных радикалов.

5. Зрение

Арбуз содержит витамин, А и каротеноиды — полезные вещества, которые нужны для здоровья зрительных органов и кожи.

6. Защита от рака

Арбуз содержит ряд веществ, которые помогают в предотвращении и борьбе с раком. Исследования установили, что ликопин наиболее эффективен в предотвращении рака пищеварительной системы. Считается, что он снижает риск заболевания раком за счет снижения инсулиноподобного фактора роста (IGF), белка, участвующего в делении клеток. Высокие уровни IGF связаны с раком. Кукурбитацин Е — еще одно растительное соединение с сильным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Согласно исследованиям, кукурбитацин Е обладает способностью ингибировать рост опухолей.

7. Здоровье сердца

В арбузе содержатся витамины А, В6, С и необходимые для сердца магний и калий, ликопин, который помогает в снижении уровня холестерина и кровяного давления, а также борется с окислительным повреждением холестерина. Также в арбузе содержится цитруллин, аминокислота, которая может повышать уровень оксида азота в организме, а оксид азота, в свою очередь, способствует расширению кровеносных сосудов, что, опять-таки, снижает кровяное давление.

8. Борьба с воспалительными процессами в организме

Арбуз может помочь уменьшить воспаление и окислительное повреждение, так как он богат противовоспалительными антиоксидантами: ликопином и витамином С.

9. Борьба с крепатурой

Цитруллин помогает бороться с болью в мышцах после физических нагрузок - он продается и в виде препарата, однако препарат лучше усваивается вместе с арбузным соком.

10. Здоровье кожи и волос

Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген, протеин, который делает вашу кожу упругой и крепкой. Витамин, А помогает создавать и восстанавливать клетки кожи. Без достаточного количества витамина, А ваша кожа становится сухой и шелушащейся. Ликопин и бета-каротин также могут помочь защитить вашу кожу от солнечных ожогов.

11. Работа кишечника, или стул

Арбуз содержит много воды и небольшое количество клетчатки — это ключевые насыщающие факторы растительной пищи. И то, и другое важно для здорового пищеварения: клетчатка может обеспечивает твердые вещества стула, в то время как вода помогает пищеварительному тракту эффективно двигаться. Другими словами, ешьте арбуз, чтобы нормализовать процесс выведения отходов из организма в случае сбоев.

12. Секс

В арбузе высокое содержание потенциально либидо-стимулирующих фитонутриентов. Например, ликопин, цитруллин и бета-каротин, содержащиеся в арбузе, могут помогают снять давление в кровеносных сосудах, а это естественное улучшение для усиления сексуального влечения.

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