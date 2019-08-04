Врач назвала правила для секса во время месячных

Перед сексом при менструации нужно уделить особое внимание личной гигиене, сообщила врач / Mamaplus

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец сообщила, что есть несколько правил, которые нужно соблюдать во время секса при месячных, в частности, перед интимом необходимо уделить особое внимание личной гигиене, поскольку выделения являются питательной средой для разных бактерий.

Перед сексом во время менструации партнерам стоит пройти обследование на инфекции, которые передаются половым путем, рассказала медик Здоровья 24.

Собеседница подчеркнула, что во время месячных у женщины открыта шейка матки, и есть риск попадания микроорганизмов в полость матки.

"…Секс во время месячных может быть причиной воспаления женских половых органов. Сперматозоиды, при наличии у партнера инфекций, могут переносить патогенные микроорганизмы в полость матки, способствуя развитию воспаления", - предупредила кандидат наук.

Ранее ученые выяснили, что женщины сильнее всего хотят секса в промежутке между менструациями. Исследователи пришли к выводу, что женщинам иногда хочется интима во время месячных из-за гормонов.