Психолог рассказала, почему необходимо путешествовать

Хотя бы раз в год необходимо попадать в другую реальность, сообщила психолог / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что для человека важно путешествовать.

Необходимо хотя бы раз в год побывать в другой реальности, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По словам кандидата наук, в прошлом она смотрела телепрограммы про путешествия и считала, что в ее жизни такого не произойдет никогда, а потом "навизуализировалась и стала воплощать".

"Почему важно путешествовать? Хоть раз в год, но найти эту возможность попасть в другую реальность, просто необходимо…", - подчеркнула психолог.

Ранее Наталья Холоденко написала, что одни из главных причин "серой жизни" - скромность, обидчивость, неуверенность и откладывание "на потом". Психолог подчеркивала, что человеку нужно заглядывать в свои фантазии и мечты.