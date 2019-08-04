Названа специя, способная побороть диабет и ожирение

Куркума спасет от диабета / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Известная индийская специя куркума способна эффективно помочь в борьбе с возникновением ожирения и диабета II типа.

Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии проанализировали уровень инсулина и глюкозы в крови пациентов.

Эксперимент на лабораторных мышах показал, что куркума делает организм менее восприимчивым к диабету и набору лишнего веса.

Специалисты регулярно давали грызунам куркуму и выявили, что она уменьшает процессы воспаления в жировой ткани и печени. Куркумин, антиокидантный компонент в растении, помогает вырабатывать в организме инсулин.

Читайте такжеУченые назвали снижающую давление полезную кашуУченые отмечают, что куркума не имеет ограничения в дозе. В частности, 12 грамм специи в сутки считаю максимально полезной для организма.

Также куркума, по мнению терапевтов, помогает существенно снизить вес, несмотря на калорийность ежедневно употребляемой пищи.

Напомним, в США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.