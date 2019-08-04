Диетолог назвала основные правила похудения

Есть три основных правила похудения, сообщила диетолог / Единственная

Диетолог, косметолог Анна Галицына заявила, что для похудения нужно запомнить три основных правила.

Основные правила похудения - что нужно есть, когда есть, и какие продукты можно смешивать, а какие - нельзя, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседница, если придерживаться этих правил, то можно не подсчитывать количество съеденных калорий.

"Если хочется заморочиться и быстро к какому-то событию похудеть, то можно и посчитать... Но лично я как диетолог против этого… Когда у нас в голове неспокойно, мы ходим с калькулятором и подсчитываем калории - это уже немножечко нездорово", – полагает эксперт.

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