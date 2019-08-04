Супрун объяснила, почему "непозбувну бентегу" нужно лечить

"Непозбувну бентегу" необходимо лечить, сообщила Ульяна Супрун / УНИАН

Есть вид тревожности, которая серьезно усложняет жизнь, она не имеет конкретной причины и не проходит - такую тревожность можно назвать "непозбувна бентега", и ее нужно лечить.

Болезненная тревожность может быть причиной мигреней, проблем с желудочно-кишечным трактом, с сердцем, из-за нее могут возникать болезни легких, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Чиновница отметила, что тревожность часто вызывает головокружения, боли, тошноту, слабость, которые не имеют конкретной физической причины, и предупредила, что люди, у которых есть такие симптомы, живут меньше.

"...тревожные люди более склонны к злоупотреблению табаком, алкоголем и наркотиками. Тревожность чаще присуща женщинам среднего возраста", - отметила и.о. главы Минздрава.

Супрун назвала признаки болезненной тревожности:

Нервозность до предела, раздражение;

Чувство, что приближается беда;

Учащенное сердцебиение, боль за грудиной;

Учащенное дыхание, повышенное потоотделение, дрожь;

Слабость и усталость;

Головокружение, туман в голове;

Проблемы с концентрацией внимания;

Поверхностный сон;

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение);

Частое мочеиспускание.

Чиновница добавила, что важным признаком тревожного расстройства является нетерпимость к неопределенности.

Ранее Ульяна Супрун написала, что есть несколько способов, которые могу помочь побороть тревожность - отказ от кофеина, простые физические упражнения, медитация, использование техники глубокого дыхания. И.о. министра здравоохранения отметила, что если человек ощущает тревожность дольше шести месяцев, то ему нужно проконсультироваться с врачом.