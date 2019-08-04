Диетолог назвала правила рационального похудения

При похудении нужно научиться задавать себе вопрос, чего хочется на самом деле, отметила эксперт.
Диетолог Елена Кален сообщила, что рациональное похудение состоит из трех этапов, первый из них - очищение кишечника.
Кишечник нужно очищать, поскольку у 99 % людей с избыточным весом нарушена его микрофлора, а это затрудняет усвоение пищи, написала эксперт в Instagram.
Кален добавила, что третий этап рационального похудения - изменение пищевых привычек.
"…Необходимо научиться задавать себе вопрос: "Чего же я хочу на самом деле?". Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить", - объяснила диетолог.
Эксперт сообщила, что третий этап - фиксация результата. Кален подчеркнула, что этот этап очень важен, поскольку на нем нужно не позволить лишнему весу вернуться. "…Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм", - посоветовала она.
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