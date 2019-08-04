Диетолог назвала правила рационального похудения

Есть три правила рационального похудения, сообщила диетолог / "Хроника.инфо"

Диетолог Елена Кален сообщила, что рациональное похудение состоит из трех этапов, первый из них - очищение кишечника.

Кишечник нужно очищать, поскольку у 99 % людей с избыточным весом нарушена его микрофлора, а это затрудняет усвоение пищи, написала эксперт в Instagram.

Кален добавила, что третий этап рационального похудения - изменение пищевых привычек.

"…Необходимо научиться задавать себе вопрос: "Чего же я хочу на самом деле?". Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить", - объяснила диетолог.

Эксперт сообщила, что третий этап - фиксация результата. Кален подчеркнула, что этот этап очень важен, поскольку на нем нужно не позволить лишнему весу вернуться. "…Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм", - посоветовала она.

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