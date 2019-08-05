Врачи рассказали, какие точки на женском теле самые эрогенные

Девушка / Журнал Максим

По заказу компании, производящей презервативы под брендом Skyn Condoms, сексологи провели исследование по поводу схемы эрогенных зон на теле женщины.

Всего в проекте приняло участие 2302 дамы, живущие активной сексуальной жизнью.35% респонденток заявили о том, что самая эрогенная зона у них — соски.

Второе место с результатом 28% заняла шея.От ласк на ягодицах возбуждаются 15% респонденток. На четвертом и пятом месте спина (6%) и живот (4%) соответственно.

Напомним, ранее в Сети появился топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин. До этого врачи рассказали, какие точки на теле женщины легче всего возбуждаются.