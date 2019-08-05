Ученые рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину

Секс. Иллюстративное фото / 24 канал

Определить, способна ли девушка легко испытывать вагинальный оргазм, можно по ее походке.

К такому мнению пришла группа ученых из Лувенского католического университета (Бельгия). Проанализировав несколько тысяч видеозаписей и опросив дам, они пришли к выводу, что походка тех, которые легко испытывают вагинальный оргазм, куда раскованнее и легче, чем походка их товарок, способных только на клиторальный оргазм.

По словам ученых, такая ситуация вполне логична - во время вагинального оргазма расслабляется та группа мышц, которая "равнодушна" к его клиторальному собрату. Потому-то и походка обладательниц вагинального оргазма гораздо более вихляющая и расслабленная.

Напомним, ранее эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмом. До этого они рассказали, как паре без особого труда достичь двойного оргазма.

