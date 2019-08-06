Ученые выявили ряд полезных свойств красного корейского женьшеня для украинцев новости компании

6 августа 2019, 20:00

Компания Korea Ginseng Corp. занимается изучением и производством красного корейского женьшеня уже  на протяжении 120 лет, экспортируя свою продукцию в 40 стран мира.

В ходе последних исследований красного корейского женьшеня, были выявлены новые свойства этого растения, до этого неизвестные украинской медицине. Так одним из самых больших открытий стало то, что гораздо полезнее принимать именно натуральный экстракт женьшеня, а не спиртовую настойку, как мы думали ранее.

По данным более 5000 научных исследований экстракт этого корня способен оказывать позитивное влияние на организм человека.

Как выяснили ученые, главные действующие вещества женьшеня - гинзенозиды, именно они и отвечают за все его лечебные свойства. Гинзенозиды бывают разных типов, одни из которых повышают давление и растворяются в спирте, другие - понижают давление и растворяются в воде. Именно поэтому гораздо полезнее употреблять экстракт женьшеня, при изготовлении которого не используется спирт.

Результаты исследований показали, что спустя 8 недель использования красного корейского женьшеня повышается либидо у мужчин, нормализуется эрекция и подвижность сперматозоидов, таким образом устраняется проблема эректильной дисфункции.

Кроме того,  экстракт корейского женьшеня воздействует на иммунитет человека, а именно его повышение, способствует активной борьбе с вредоносными бактериями и вирусами. Такой эффект обеспечивает большое количество гинсенозидов, активных действующих веществ женьшеня, которые, кроме других действий, обладают иммуномодулирующей активностью, укрепляя и улучшая иммунитет человека.

Поэтому также важно включить этот корень в свой рацион людям, которые часто болеют в осенне-зимний период. Чай с женьшенем, конфеты или цельные слайсы из этого корня должны быть неотъемлемым элементом вашей аптечки.

В последние несколько лет, корейский женьшень становится все популярнее в украинской медицине. Врачи все чаще стали назначать этот корень своим пациентам как в рамках курса лечения, так и для профилактики.

Владимир Коршняк, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, врач-невропатолог:

"На протяжении последнего года назначаю своим пациентам красный корейский женьшень. Хоть он и не имеет возрастных ограничений, но больше всего он полезен тем украинцам, которые ведут активный образ жизни, уделяют большую часть времени работе. А это предприниматели, бизнесмены, маркетологи, IT специалисты и менеджеры. За один курс лечения (3-6 месяцев) удавалось избавиться от проблем с потенцией у мужчин, вылечить бессонницу, улучшить общее состояние организма и повысить иммунитет."

Более того, клинические исследования, проводимые в 15 госпиталях Кореи показали, что красный женьшень значительно уменьшает утомляемость у онко-пациентов, которые проходят курс химиотерапии. Согласно результатам, у пациентов, принимавших женьшень, как усталость, так и индекс боли уменьшались на ряду с улучшением аппетита и общего состояния при регулярном употреблении женьшеня. Это доказывает, что красный корейский женьшень способен бороться с приступами усталости, хроническим упадком сил и даже бессонницей.

На медицинской конференции, организованной представительством Korea Ginseng Corp. в Украине, которая состоялась 27 июня в Киеве,  Jae-Youl Cho, профессор кафедры биотехнологической инженерии Университта Sungkyunkwan сказал: 

"Красный женьшень помогает снять стресс и уменьшить усталость, подавляя действие свободных радикалов в клетках мозга и других органах, а также помогает предотвратить рак и различные вирусные заболевания, активируя макрофаги, ответственные за иммунные функции "и добавил," научно доказано, что корейский красный женьшень превосходно повышает иммунитет современных людей".

Компания Korea Ginseng Corp. занимается изучением и производством красного корейского женьшеня уже  на протяжении 120 лет, экспортируя свою продукцию в 40 стран мира, а торговая марка CheongKwanJang является брендом корейского женьшеня №1 в мире. Ученые не отрицают тот факт, что в скором времени красный корейский женьшень сможет полноценно заменить "львиную долю" препаратов на фармацевтическом рынке. Поскольку уже сейчас он входит в состав многих лекарств, направленных на повышение иммунитета. Но они до сих пор не способны в полной мере заменить использование женьшеня в чистом виде.

Более подробная информация о красном корейском женьшене - https://ginseng-ua.com/

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