Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"

При наборе мышечной массы необходимо иметь полноценный отдых, отметила мастер спорта Украины международного класса.
Председатель комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка Украины, Европы и мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что грамотный набор мышечной массы основан на "трех китах".
При наборе "мяса" большая часть успеха зависит от питания, рассказала эксперт в интервью Главреду.
По словам собеседницы, очень важно, чтобы во время набора мышечной массы человек имел полноценный сон и отдых, иначе организм будет постоянно находиться в стрессе и не будет успевать восстанавливаться.
"Нужно грамотно распределять свою нагрузку, то есть работу в зале. Нужно сбалансированное правильное, хорошее питание… Все, в принципе, завязано на трех китах…: 70% зависит от питания, 20 - от тренировок и 10 - восстановление…", - отметила чемпионка.
Ранее диетолог Мария Егорова говорила, что человеку для укрепления и эффективного восстановления мышц необходимо есть продукты, которые являются источниками качественного белка – мясо, рыбу, яйца, а также сыр.