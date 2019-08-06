Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"

Грамотный набор "мяса" основан на "трех китах", сообщила Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Председатель комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка Украины, Европы и мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что грамотный набор мышечной массы основан на "трех китах".

При наборе "мяса" большая часть успеха зависит от питания, рассказала эксперт в интервью Главреду.

По словам собеседницы, очень важно, чтобы во время набора мышечной массы человек имел полноценный сон и отдых, иначе организм будет постоянно находиться в стрессе и не будет успевать восстанавливаться.

"Нужно грамотно распределять свою нагрузку, то есть работу в зале. Нужно сбалансированное правильное, хорошее питание… Все, в принципе, завязано на трех китах…: 70% зависит от питания, 20 - от тренировок и 10 - восстановление…", - отметила чемпионка.

Ранее диетолог Мария Егорова говорила, что человеку для укрепления и эффективного восстановления мышц необходимо есть продукты, которые являются источниками качественного белка – мясо, рыбу, яйца, а также сыр.